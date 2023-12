Am Montag Nachmittag kam es im Stadtteil Dortmund Mitte-Nord zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Dortmund (ots) - Die Feuerwehr Dortmund wurde um 14:47 Uhr mit zwei Löschzügen, dem Einsatzführungsdienst sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzt zum Nordmarkt alarmiert. Vor Ort trat Brandrauch aus den Fenstern auf der Gebäuderückseite des 3. Obergeschosses. Auch das Treppenhaus war verraucht.

Ein Hausbewohner hatte den Brand festgestellt, erste Löschmaßnahmen unternommen und anschließend die Einsatzkräfte in Empfang genommen.

Er wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt und konnte an der Einsatzstelle verbleiben.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz und mit Strahlrohr in die Brandwohnung, während ein weiterer Trupp zur Kontrolle des Treppenraumes vorging.

Der Bewohner der Brandwohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht vor Ort. Weitere Bewohner des Hauses waren nicht gefährdet.

Das Feuer konnte schnell in der Küche gefunden und zügig gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung von den Einsatzkräften kontrolliert. Die Brandwohnung und der Treppenraum wurden durch die Feuerwehr belüftet.

Durch die starke Beaufschlagung mit Brandrauch innerhalb der Brandwohnung ist diese zunächst einmal unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes. Der Einsatzmaßnahmen waren nach ca. 1 Stunde beendet.