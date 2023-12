Wann: 7.

Dresden (ots) - Dezember 2023 02:59 - 04:31 Uhr

Wo: Rudolfstraße



Die Mieterin einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmierte die Feuerwehr, weil ihre Wohnung verqualmt war. Der Brandrauch hatte sich bereits in den Treppenraum ausgebreitet und drang auch aus einem Fenster nach außen. Ein Adventskranz, welcher auf einem CD-Spieler stand, war in Brand geraten. Durch die Feuerwehr wurde die Bewohnerin aus ihrer Wohnung gerettet und vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt. Ein Trupp löschte den Brand. Im Anschluss fanden umfassende Belüftungsmaßnahmen statt, um den Brandrauch aus dem betroffenen Bereich zu entfernen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Pieschen sowie der B-Dienst und der U-Dienst.



Die Feuerwehr Dresden möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die erhöhte Brandgefahr in der Weihnachtszeit hinweisen und empfielt unter anderem:



- Lassen Sie offenes Feuer und Kerzen niemals unbeaufsichtigt!

- Stellen Sie Kerzen, Adventskränze etc. auf feste, nicht

brennbare Unterlagen. Eine Glasplatte oder ein Porzellanteller

sind nicht brennbar und tragen zum Brandschutz bei.

- Achten Sie auf stabile Kerzenhalter. Sie sollten die Kerze nicht

nur sicher halten, sondern auch feuerfest sein.

- Tauschen Sie rechtzeitig die Kerzen aus und warten Sie nicht

erst, bis die Kerzen niedergebrannt sind. Wenn möglich verwenden

Sie Kerzen, deren Docht nicht bis ganz nach unten reicht. Diese

Sicherheitskerzen erhalten Sie im Fachhandel.

- Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen

(Geschenkpapier, Vorhang) auf. Auch beim zusätzlichen Lüften

sollte der Standort der Kerzen sicher sein.

- Halten Sie Kinder vor offenem Feuer fern. Lassen Sie Kinder oder

Haustiere nie allein in die Nähe offenen Feuers.

- Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeug sicher auf.

- Benutzen Sie draußen nur wetterfeste Elektrik und achten Sie

deshalb immer auf das GS- oder VDE-Zeichen an Lichterketten und

verwenden Sie im Außenbereich nur Elektrik, die für dafür

hergestellt wurde.

- Vermeiden Sie die Überlastung von elektrischen

Verteilerleitungen und Mehrfachsteckdosen. Legen Sie keine

Decken o. ä. auf Verteilerdosen.

- Seien Sie achtsam beim Gebrauch von Heizdecken.

- Halten Sie Löschmittel für den Ernstfall bereit. Hier eignen

sich zum Beispiel ein Eimer mit Wasser, Feuerlöscher oder eine

Löschdecke.

- Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Risiko der

unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarm

geben. Nutzen Sie diese technischen Hilfsmittel!

- Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen,

wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließen

Sie möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen (mit Ihrer

Familie) die Wohnung und alarmieren die Feuerwehr mit dem Notruf

112. Warnen bzw. informieren Sie Ihre Nachbarn.