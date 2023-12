Der Rettungsdienst wurde am vergangenen 24 Stunden insgesamt 254 Mal alarmiert.

Dresden (ots) - In 68 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 kam in der Stadt nicht zum Einsatz. Weiterhin wurden 232 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.



Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu neun Brandeinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.



24 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe.



Verkehrsunfall mit drei PKW und neun Verletzten



Wann: 18. Dezember 2023 18:35 Uhr - 20:55 Uhr

Wo: Kreuzung Grunaer Straße/Blüherstraße



Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Verkehrsunfall mehrerer Fahrzeuge. Die Integrierte Regionalleitstelle alarmierte zahlreiche Rettungskräfte, da es sich um drei Fahrzeuge handelte und ca. acht Verletzte gemeldet waren. Die ersteintreffenden Kräfte konnten dies bestätigen. Im Kreuzungsbereich waren zwei Fahrzeuge (Skoda und Seat) frontal verunfallt, ein drittes Fahrzeug (Peugeot) war ebenfalls beteiligt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle großräumig abgesperrt und anschließend ausgeleuchtet, die auslaufenden Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr gebunden und aufgenommen. Durch die Kräfte des Rettungsdienstes wurde eine notärztliche Erstversorgung durchgeführt. Acht Patienten wurden als leichtverletzt und eine Patientin wurde als mittelverletzt eingestuft. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Altstadt, Rettungswache Johannstadt und Neustadt, sowie der B-Dienst.