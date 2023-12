Wussten Sie, dass rund 95 Prozent der Feuerwehren in Deutschland aus dem Ehrenamt heraus besetzt werden? "Ohne das Engagement unserer 1.408 ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden in den 21 Stadtteilfeuerwehren sowie den Kinder- und Jugendfeuerwehren könnte in der Landeshauptstadt Dresden der abwehrende Brandschutz nicht sichergestellt werden.

Dresden (ots) - Die Feuerwehr Dresden besteht aus der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr. Im Ehrenamt sind insgesamt 57 Kameradinnen und 496 Kameraden Tag und Nacht einsatzbereit und rücken aus, wenn ihre Hilfe gebraucht wird", so Jan Pratzka, der zuständige Bürgermeister für den Bereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit.



Doch das ehrenamtliche Engagement findet man in Dresden nicht nur bei der Feuerwehr. Auch im Bereich des Sanitätsdienstes bzw. des Katastrophenschutzes sind jeden Tag unzählige Helferinnen und Helfer der Organisationen DRK, JUH, MHD und Falck am Start. Sie besetzen unter anderem im Ernstfall die Fahrzeuge der 24. Medizinischen Task Force des Bundes sowie der Einsatzgruppen. Ohne sie wären große Schadenslagen mit einer großen Zahl an Verletzten bzw. Betroffenen oder umfassende Evakuierungsmaßnahmen, wie sie bei Kampfmittelfunden oftmals erforderlich sind, nicht zu bewältigen. Beispielsweise versorgen und transportieren sie Verletzte, unterstützen die Führung bzw. Einsatzleitung oder kümmern sich um die Versorgung der Einsatzkräfte mit Speisen und Getränken. Die Drohnenstaffel des ASB liefert vor allem bei Einsatzlagen der Feuerwehr wichtige Informationen zur Lagebeurteilung aus der Luft und das Kriseninterventionsteam Dresden e. V. kümmert sich in Einsatzlagen mit viel Herz um Angehörige oder Betroffene. In Dresden gibt es zudem ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des THW. Mittlerweile gehört es zum Tagesgeschäft, dass sie bei bestimmten Einsatzlagen kurzfristig angefordert werden und mit schwerem technischen Gerät oder ihrer Fachexpertise tatkräftig unterstützen.



Haupt- und Ehrenamt arbeiten in Dresden seit vielen Jahren Hand in Hand vertrauensvoll zusammen. "Deshalb", so Bürgermeister Pratzka,"möchten wir den Tag des Ehrenamtes nutzen, um uns herzlich zu bedanken: Danke, dass es Sie gibt, dass Sie für die Dresdnerinnen und Dresdner sowie die Gäste unserer Stadt jeden Tag da sind und sich ehrenamtlich so stark einbringen. Kehren Sie immer gesund von ihren Einsätzen zurück und geben Sie den Dank auch an Ihre Familien weiter, denn die sind der starke Background, ohne den diese Leistung nicht möglich wäre."