Am späten Mittwochabend gegen 23:23 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus an der Humboldtsraße gerufen.

Detmold (ots) - Ein Nachbar hatte das Geräusch eines Rauchmelders wahrgenommen und rief folgerichtig die Feuerwehr.



Ein in einer Wohnung in Brand geratener Mülleimer war Auslöser für den Einsatz. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten jedoch nicht weiter ärztlich behandelt werden. Die Wohnung wurde belüftet und an die Eigentümer übergeben. Der Einsatz war nach circa 30 Minuten beendet.