Durch die anhaltenden Regenfälle der letzten Tage, ist es zunehmend zum Anstieg der Pegelstände der offenen Gewässer im Stadtgebiet von Essen gekommen.

Essen, 24.12.2023, 10:30 Uhr (ots) - Aktuell ist bereits in Teilen der Bach- und Flussläufe der Wert für die zweite Hochwasserstufe erreicht.

In der vergangenen Nacht hat sich die Geschwindigkeit, mit der die Pegel steigen, leicht verlangsamt.



Der Deutsche Wetterdienst hat für die Stadt Essen eine amtliche Warnung vor Dauerregen von Sonntag, dem 24. Dez. 06:00 bis Montag, dem 25. Dez. 18:00 Uhr ausgegeben. Es werden nochmals Niederschlagsmengen bis 35 l/m² erwartet, wodurch mit weiter zunehmenden Pegelständen zu rechnen ist. Auch die ergiebigen Regenfälle im Bereich des oberen und mittleren Ruhrverlaufs werden sich auf die Hochwassersituation in der Stadt Essen auswirken.

Es besteht weiterhin keine akute Gefahr. Im Falle einer Lageveränderung erfolgt eine Warnung.



Die Feuerwehr, die Stadtverwaltung, die Stadtwerke, der Ruhrverband und das Lagezentrum der Bezirksregierung befinden sich in einem kontinuierlichen Austausch über die weitere Entwicklung der Pegelstände, um gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen zu können. Es sind vorbereitende Maßnahmen getroffen worden.



Die Stadt Essen hat ein Gefahrentelefon bei der Feuerwehr unter 0201 - 12 38 888 eingerichtet, bei dem Sie sich informieren können, ob Sie vom Hochwasser gefährdet sind.



Halten Sie bitte die Notrufnummern von Polizei (110) und Feuerwehr (112) für Notfälle frei.