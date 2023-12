Heute Mittag, am 21.12.2023, um 12:27 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall in das Essen-Südostviertel alarmiert.

Essen-Südostviertel, Kurfürstenstraße, 21.12.2023, 12:27 Uhr (ots) - Dort war es auf der Kurfürstenstraße zu einem Alleinunfall eines Baggers gekommen, der mit seinem Ausleger gegen ein Brückenbauwerk der Bahn gestoßen ist. Dabei wurde der männliche Fahrer durch die Kollision schwer verletzt. Sofort wurden durch die Leitstelle Einsatzkräfte der Feuerwache 1 zur Einsatzstelle entsandt. Durch den schweren Hilfeleistungszug der Feuerwehr Essen wurde umgehend eine Rettungsplattform in Stellung gebracht, um den Fahrer bestmöglich versorgen zu können. Die Einsatzkräfte entschieden sich, den Verletzten schonend aus der Baumaschine zu retten, um so weitere Verletzungen zu vermeiden. Dazu wurde der Patient durch den Rettungsdienst immobilisiert und anschließend achsengerecht gerettet. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in eine Essener Klinik transportiert.

Die durch den Aufprall beschädigte Brücke musste sofort für den Bahnverkehr gesperrt werden. Des Weiteren wurde ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG angefordert, um die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr zu unterstützen. Gemeinsam wurde entschieden, dass ein Statiker nun beurteilen muss, ob die Brücke weiter sicher befahrbar ist.

Der nicht mehr fahrtüchtige, ebenfalls stark beschädigte Bagger wurde durch eine Fachfirma geborgen.



Die Kurfürstenstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.



Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Essen waren mit dem schweren Hilfeleistungszug, dem Führungsdienst, einem Löschfahrzeug, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. (CS)