Am Neujahrstag um 10:08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gebäudekomplex an der Kaiserstr.

Schwelm (ots) - alarmiert. Vor Ort wurde der gemeldete Bereich erkundet aber weder Feuer noch Rauch vorgefunden, die Auslösung erfolgte wahrscheinlich wegen eines technischen Defektes. Die Einsatzstelle wurde an einen verantwortlichen übergeben.



Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte standen an der Feuer- und Rettungswache in Bereitstellung. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 11:30 Uhr.