Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 6:44 Uhr zur Hombergstraße alarmiert.

Sprockhövel (ots) - In einem Wohnhaus hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Um in das Gebäude zu gelangen, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss mit Spezialwerkzeug beschädigungsfrei geöffnet. Die anschließende Kontrolle der Räumlichkeiten ergab kein Brandereignis. Das Objekt konnte anschließend wieder an die Eigentümerin übergeben werden.

Nach 30 Minuten war der Einsatz für die 15 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort waren, beendet.