Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Dienstagmorgen in die Mittelstraße gerufen.

Gevelsberg (ots) - Nachbarn hatten das Piepen eines ausgelösten Rauchwarnmelders wahrgenommen und richtigerweise den Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungstür und ging in die betroffene Wohnung vor. Dort konnte glücklicherweise kein Feuer festgestellt werden, sodass der Einsatz abgebrochen wurde. Nachdem ein neues Schloss eingebaut worden war konnten alle Kräfte einrücken.

Kurze Zeit später musste ebenfalls eine Wohnungstür in der Wittener Straße geöffnet werden. Der Pflegedienst hatte die Feuerwehr alarmiert, da der Bewohner die Tür nicht öffnete. Der Bewohner war wohlauf und konnte dem Pflegedienst übergeben werden.

Am Abend wurde die Feuerwehr in die Berchemallee gerufen. Dort hatte sich ein Lieferdienstwagen die Ölwanne aufgerissen, sodass das Öl auf die Straße lief. Die alarmierte Feuerwehr brachte Ölbindemittel auf die Straße auf und beseitigte somit die Gefahr.