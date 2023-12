Der Brand einer Gartenlaube beschäftigte die Hattinger Feuerwehr heute drei Stunden.

Hattingen (ots) - Um 11:32 Uhr ging die Meldung über eine brennende Gartenlaube in einer Anlage in Hattingen-Blankenstein ein.



Da die ersten Kräfte bereits auf der Anfahrt den Vollbrand der Laube erkannten, wurden weitere Kräfte der Hauptwache sowie die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Nord alarmiert.



Im Erstangriff ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zur brennenden Laube vor. Hierdurch konnte eine Brandausbreitung auf andere Lauben verhindert werden. Weitere Einsatzkräfte kümmerten sich um zwei Nutzer des Gebäudes und betreuten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Später wurden Sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.



Nachdem weitere Kräfte eintrafen, wurde mit dem Aufbau einer unabhängigen Wasserversorgung begonnen und die Brandbekämpfung ausgeweitet. Im Verlauf des Einsatzes konnten zwei Propangasflaschen aus der Brandruine geborgen werden. Hier hatte zwischenzeitlich das Sicherheitsventil ausgelöst, so dass sich die Flaschen hierüber schon entleert hatten. Die Brandbekämpfung gestaltete sich insgesamt als sehr aufwändig da viele Zwischenräume mit Brechwerkzeug und Rettungssäge geöffnet werden mussten.



Nachdem der Brand weitestgehend gelöscht war, deckten die Einsatzkräfte die Reste des Gartenhauses mit Löschschaum ab um verbliebene Glutnester zu ersticken. Während des dreistündigen Einsatzes waren insgesamt fünf Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt.



Im Laufe des Tages erfolgt noch eine Brandnachschau durch die Kräfte der Hauptwache.



Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Hans-Georg Höffken verwendet werden