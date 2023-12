Am Mittwoch den 20.12.2023, wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Ennepetal gleich mehrfach zu diversen Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert.

Ennepetal (ots) - Die erste Alarmierung erfolgte um 12:56 Uhr in die Rüggeberger Straße. Vor Ort war eine massive Betriebsmittelspur festzustellen.

Nach erfolgreicher Absicherung der betroffenen Straßenabschnitte, wurden diese an eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn übergeben.



Direkt im Anschluss, um 14:47 Uhr, erfolgte die Alarmierung zu einer weiteren Verunreinigung von Fahrbahn und Parkfläche in die Büttenberger Straße. In diesem Fall handelte es sich um ausgetretenes Motoröl.



Auch hier folgte direkt im Anschluss, um 14:49 Uhr, eine weitere Alarmierung zu einer Fahrbahnverunreinigung mit Betriebsstoffen, ebenfalls in der Büttenberger Straße. Dabei handelte es sich, wie auch zuvor um ausgetretenes Motoröl, welches von den Kräften der Feuerwehr mittels Bindemittel aufgenommen wurde.



Alle drei Einsätze wurden von den hauptamntlihcen Kräften der Feuerwehr Ennepetal, welche mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahreug vor Ort waren, abgearbeitet.

Um 15:56 Uhr konnte auch der letzte der drei Einsätze beendet werden.