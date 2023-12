Am Dienstag, den 26.12.2023 um 09:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Unterstützung für den Rettungsdienst in die Fuhrstraße alarmiert.

Ennepetal (ots) - Die fünf Einsatzkräfte unterstützten beim Transport des Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen. Das eingesetzte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug sowie die Drehleiter der Hauptwache konnten den Einsatz um 10:26 Uhr beenden.



Um 16:01 Uhr wurde die "Sondereinsatzgruppe Strömungsrettung" zusammen mit weiteren Wasser- und Strömungsrettungs-Einheiten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie der Stadt Hagen, zu einem überörtlichen Einsatz nach Herdecke alarmiert. Die SEG der Feuerwehr Ennepetal war mit sechs Einsatzkräften in einem sogenannten Bereitstellungsraum, musste aber nicht tätig werden. Sie konnten den Einsatz um 17:03 Uhr beenden.



Um 19:44 Uhr, erfolgte eine Alarmierung in die Mittelstraße, zu einem PKW aus dem Betriebsmittel austraten. Diese wurden fachgerecht abgebunden und anschließend entsorgt. Der PKW wurde an ein Abschleppunternehmen übergeben.

Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, die mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vor Ort waren, konnten den Einsatz um 20:47 Uhr beenden.