Am Samstag musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Gevelsberg (ots) - Auf der Wittener Straße war eine Eiche über die gesamte Straße gestürzt. Die Feuerwehr zerkleinerte den Baum mittels Kettensäge und räumte die Fahrbahn wieder frei.

Im Anschluss wurde eine umgefallene Baustellenabsperrung in der Lerchenstrasse zur Seite geräumt.



In der Nacht wurde die Hauptwache erneut alarmiert.

Der Rettungsdienst benötigte beim Transport eines Patienten Unterstützung. Aufgrund des Erkrankungsbildes und der baulichen Begebenheiten wurde der schonende Transport durch ein Fenster mit der Drehleiter durchgeführt. Durch die enge Bebauung war Fingerspitzengefühl gefragt, sodass der Einsatz über eine Stunde in Anspruch nahm.