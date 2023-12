Am Samstag, den 23.12.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Unwetter bedingten Einsätzen alarmiert.

Ennepetal (ots) - Um 06:52 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu einer: "überspülten Fahrbahn" in den Talsperrenweg alarmiert.

Hier reinigte die Feuerwehr die Straßenabläufe, da die Fahrbahn einige Zentimeter unter Wasser stand. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 07:46 Uhr beendet werden.



Um 08:15 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Hasperbach alarmiert.

Eine Straße wurde überspült, da im benachbarten Bachlauf ein Kanalgitter mit Treibgut und Astwerk verstopft war. Die 4 Einsatzkräfte entfernten das Treibgut, reinigten den Wasserablauf und konnten Ihren Einsatz um 08:53 Uhr beenden.



Am Sonntag, den 24.12.2023 wurde die Feuerwehr um 07:05 Uhr in die Heilenbeckerstr. zu einem: "Baum über Fahrbahn" alarmiert.

Ein ca. 10 Meter langer Laubbaum lag quer über beide Fahrbahnen.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und entfernte den Baum mittels Motorkettensäge. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 07:55 Uhr beendet werden.