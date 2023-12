Gevelsberg, 21.12.2023 - Die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg erlebte am Mittwoch einen arbeitsintensiven Tag, als sie zu insgesamt vier Einsätzen gerufen wurde.

Gevelsberg (ots) - Die Einsatzvielfalt und das schnelle und professionelle Handeln der Feuerwehrkräfte zeugen von ihrer Einsatzbereitschaft und Effizienz.



Am Morgen des besagten Tages rückte die Hauptwache zu einem Notfall aus, bei dem eine Person sich hinter einer verschlossenen Tür befand. Sechs Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür und leisteten gemeinsam mit dem Rettungsdienst Erste Hilfe für die Patientin. Direkt im Anschluss stand ein Patiententransport in der Mittel Straße an. Aufgrund schlechter Zuwegung zur Wohnung wurde der Transport mit Hilfe der Drehleiter durchgeführt. Die sechs Einsatzkräfte waren hier etwa 60 Minuten im Einsatz, unterstützt durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug.



Gegen 15 Uhr ging es für die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs weiter. In der Elberfelder Straße war ein Baum umgestürzt und ragte in die Fahrbahn. Die Feuerwehr Gevelsberg beseitigte die Gefahrenstelle und eilte direkt weiter in die Wittener Straße. Dort hatte ein Baum beide Fahrspuren blockiert, was eine Sperrung der Straße erforderlich machte. Die Feuerwehrkräfte, unterstützt von Polizeikräften, zerkleinerten den Baum mit einer Kettensäge und räumten die Fahrbahn frei. Der Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden.



Die Feuerwehr Gevelsberg zeigt sich erneut als verlässlicher Partner in Notlagen und bewältigt vielfältige Herausforderungen mit Professionalität und Effektivität. Der Einsatzwillen und das Geschick der Feuerwehrkräfte tragen maßgeblich zur Sicherheit und Wohlbefinden der Bevölkerung bei.