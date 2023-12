Am Sonntag (10.12.2023) hatten Ausbilder und Teilnehmer des letzten Grundlehrganges der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm die Möglichkeit, gemeinsam mit der Feuerwehr Wuppertal auf dem Außengelände des Instituts der Feuerwehr IdF NRW zu üben.

Schwelm (ots) - Die Feuerwehr Schwelm hat in der letzten Grundausbildung Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal mit ausgebildet und die Feuerwehr Wuppertal konnte den Schwelmern die Teilnahme an der Übung in Münster anbieten.



Am Sonntagmorgen um 6:30 Uhr ging es von Schwelm nach Wuppertal zur Feuer- und Rettungswache Elberfeld. Als Verband fuhren dann alle etwa 50 Einsatzkräfte mit einer Vielzahl an Fahrzeugen gemeinsam zum Außengelände des IdF Richtung Münster. Dort angekommen, wurden nach einem kurzen Frühstück die ersten Einsatzlagen vorbereitet und die Übungen konnten Starten.



Es galt verschiedene Szenarien aus den Bereichen der Technischen Hilfeleistung, der Brandbekämpfung aber auch aus dem Bereich des Gefahrguteinsatzes abzuarbeiten. Hauptsächlich wurde in kleineren Gruppen geübt. Zwei umfangreichere Übungen wurden als Übungen für einen Löschzug bearbeitet und die Teams aus den beiden Städten arbeiteten Hand in Hand. Neben einem Löschfahrzeug und einer Logistikkomponente waren aus Schwelm auch Kräfte der IuK-Einheit (IuK: Informations- u. Kommunikationstechnik) mit einem Einsatzleitwagen (ELW) in das Übungsgeschehen eingebunden und trainierten die Einsatzlenkung, -dokumentation und Unterstützung des Einsatzleiters.



Bei einem leckeren Mittagessen vom Grill konnten sich Teilnehmer und Ausbilder beider Städte gemeinsam stärken und austauschen. In den späten Nachmittagsstunden ging es dann nach einem übungsintensiven Tag zurück nach Schwelm, wo noch die Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzbereit gemacht wurden. Organisator und Ausbilder Brandoberinspektor Stefan Rohde war nach dem langen Übungstag zwar erschöpft aber sehr zufrieden über den Ablauf des Tages und die gemeinsamen Übungen.



Die Feuerwehr Schwelm möchte sich an dieser Stelle noch einmal bei der Feuerwehr Wuppertal für die Möglichkeit der Teilnahme an den Übungen und den gelungenen Tag bedanken!