Die Meldung über ein Brandereignis mit mehrfacher Menschenrettung führte heute Abend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Hattingen (ots) - Um 20:59 Uhr ging die Meldung ein, dass der Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße stark verraucht sei und sich noch Personen im Gebäude befinden sollten.



Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war der Treppenraum rauchfrei. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz in die betroffene Etage. Die vermeintliche Brandwohnung war leicht verraucht. Als Ursache konnte angebranntes Essen erkundet werden.



Der Bewohner der Wohnung wurde durch Rettungsdienst und Notarzt untersucht, verblieb aber vor Ort.



Die betroffene Wohnung wurde abschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet.



Zusammen mit den Bewohnern kontrollierten die Einsatzkräfte noch die über der Wohnung liegende Etage. Hier gab es keine Anzeichen auf ein Schadenereignis.



Nach 40 Minuten war der Einsatz für alle alarmierten Kräfte wieder beendet.



Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, die Löschzüge Mitte und Nord, die Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern, die Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation sowie der leitende Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie weitere Kräfte des Rettungsdienstes.



Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.