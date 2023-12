Am Mittwochnachmittag (27.12.2023) wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Entwickelter Wohnungsbrand" in die Birkenstraße im Ortsteil Linderhausen alarmiert.

Schwelm (ots) - Dort sollte die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienwohnhauses brennen und eine Person sollte sich noch in der Wohnung aufhalten. Aufgrund des Lagebildes alarmierte die Kreisleitstelle umfangreiche Rettungskräfte zur Einsatzstelle.



Der Einsatzleiter ließ noch auf der Anfahrt einen Bereitstellungsraum auf der Wittener Str. einrichten, um sicherzustellen, dass die Einsatzstelle in der engen Wohnbebauung gut erreicht werden kann. Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, die Drehleiter, ein Rettungswagen und ein Kommandowagen fuhren in die enge Straße ein. Noch vor dem Eintreffen des Löschzuges retteten ein anwesender Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr und die Besatzung des Rettungswagens eine Person aus der verqualmten Wohnung. Die Ursache für die Rauchentwicklung war schnell gefunden, es handelte sich um angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde vor Ort untersucht und dann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr schaltete den Herd ab, brachte das angebrannte Essen nach draussen und belüftete den Treppenraum sowie die betroffene Wohnung. Im Anschluss konnten die Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen.



Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehr als 30 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort bzw. im Bereitstellungsraum. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt, Winterberg und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 18:20 Uhr.