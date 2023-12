Am Sonntag, den 17.12.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:55 Uhr zu einem: "Gasgeruch nach Verpuffung in einer Gastherme" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert.

Ennepetal (ots) - In dem Mehrfamilienhaus, wurde laut des Eigentümers, ein lauter Knall und Gasgeruch aus der Gastherme wahrgenommen.

Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Wohnhaus und verbrachte die Personen in ein benachbartes Gebäude. Zeitgleich wurde durch einen Atemschutztrupp der Gashaupthahn geschlossen. Ein weiterer Atemschutztrupp wurde mit Mehrgasmessgeräten in die betroffene Wohneinheit entsandt. Es konnten jedoch kein weiterer Gasaustritt gemessen werden. Der Energieversorger und die Polizei waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

Der Einsatz konnte um 16:13 Uhr die 16 Einsatzkräfte beendet werden.

Für die Zeit des Einsatzes, stellte die Löschgruppe Voerde den Grundschutz für das Stadtgebiet.



Während des laufenden Einsatzes wurde die Löschgruppe Voerde zu einem: "First Responder Einsatz" in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Ein Patient wurde durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Der Einsatz konnte für die 8 Einsatzkräfte um16:30 Uhr beendet werden.



Um 18:57 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr erneut zu einem: "First Responder" in die Rollmannstraße alarmiert. Auch hier wurde eine Medizinische Erstversorgung, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 19:20 Uhr beendet werden.



Um 22:52 Uhr wurde die Feuerwehr in die Buchenstraße zu einer "Trageunterstützung für den Rettungsdienst alarmiert". Ein Patient wurde schonend durch den Treppenraum des Wohnhauses bis zum Rettungswagen transportiert. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 23:16 Uhr beendet werden.