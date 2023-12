Heute Morgen um 07:11 Uhr wurde die Freiw.

Herdecke (ots) - Feuerwehr Herdecke mit dem Einsatzstichwort Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln zur "Hengsteyseestraße/Ecke Hagener Straße" alarmiert.

Vor Ort waren zwei PKW im Kreuzungsbereich kollidiert.

Die Fahrzeugführer wurden vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab und sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab.

Neben der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen war auch der Rettungsdienst und die Polizei rund 45 Minuten im Einsatz.



Im weiteren Tagesverlauf musste die Feuerwehr im "Huser Feld" um 8:03 Uhr auslaufende Betriebsmittel aus einem PKW ab streuen. Um 10:42 Uhr war die Feuerwehr erneut an der Einsatzstelle, da nochmals eine Meldung eingegangen war.



Am gestrigen Dienstag mussten zwei Einsätze kurz hintereinander abgearbeitet werden.



Um 12:08 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einer Türöffnung in die Straße "Rostesiepen" ausrücken. Vor Ort konnte die Patientin die Tür eigenständig öffnen und die Einsatzstelle wurde dem Rettungsdienst übergeben, ohne dass die Feuerwehr tätig werden musste.



Gegen 12:39 Uhr forderte ein Krankentransportwagen Tragehilfe im "Alten Feld" an. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst bei dem Transport des Patienten zum Krankentransportwagen.



Die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses am Gerhard-Kienle-Weg meldete um 16:48 Uhr einen Alarm.

Vor Ort konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, da durch Bauarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Der Einsatz des Löschzuges endete nach ca. 20 Minuten.