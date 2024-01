null.

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 01.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:49 Uhr zu einem Papiercontainerbrand in die Hembeckertalstraße alarmiert.

Anwohner bemerkten in den Morgenstunden den brennenden Papiercontainer auf einem Bauhof und alarmierten die Feuerwehr.

Der Papiercontainer wurde von den Einsatzkräften mit ca. 700 Litern Wasser abgelöscht und anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Die 4 Einsatzkräfte konnten den Einsatz um 09:25 Uhr beenden.