Trotz Hochwasserlage und Sturmböen war der Heiligabend für die Feuerwehr Schwelm eher ruhig.

Schwelm (ots) - Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten Weihnachten mit ihren Familien genießen und wurden nicht alarmiert. Die hauptamtliche Wachbesatzung musste viermal ausrücken.



Um 17:31 Uhr wurden zwei Einsatzkräfte mit dem Kleineinsatzfahrzeug zu einer medizinischen Erstversorgung in die Grothestraße alarmiert, da kein geeignetes Rettungsmittel schnell zur Verfügung stand. Der Patient wurde von den Feuerwehrangehörigen bis zum eintreffen des Rettungsdienstes versorgt und dann an Rettungswagen und Notarzt übergeben. Der Einsatz war um 18:20 Uhr beendet.



Um 20:52 Uhr wurde der Rüstwagen mit dem Stichwort "Lose Bauteile" in den Freiherr-von-Hövel-Weg alarmiert. Dort fanden die beiden Einsatzkräfte nur ein Straßenschild vor, dass beiseite geräumt und im Grünstreifen abgelegt wurde. Einsatzende war um 21:20 Uhr.



Um 22:41 Uhr wurde das Kleineinsatzfahrzeug erneut zu einer Erstversorgung in die Hattinger Str. alarmiert. Auch hier wurde der Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt und im Anschluss an die Besatzung eines Rettungswagens übergeben. Einsatzende war gegen 23:10 Uhr.



Um 05:21 Uhr am ersten Weihnachtstag erfolgte die nächste Alarmierung zu einer Person hinter verschlossener Tür in der Castorffstr.. Vier Einsatzkräfte rückten zu dieser Einsatzstelle mit Rüstwagen und Drehleiter aus, konnten den Einsatz aber noch auf der Anfahrt abbrechen, da die Tür für den Rettungsdienst bereits geöffnet wurde.