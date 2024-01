Zum Jahreswechsel musste die Feuerwehr sechsmal ausrücken.

Schwelm (ots) - Um 00:15 Uhr startete des Jahr mit einer Feuermeldung in der Dr.-Möller-Str., dort mussten Feuerwerksreste abgelöscht werden.



Um 00:29 Uhr wurden umfangreichere Kräfte in die Hattinger Str. alarmiert. Dort war ein Feuer auf einem Balkon im 4. OG eines Mehrfamilienwohnhauses gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Feuer aber bereits vom Bewohner der Wohnung abgelöscht worden. Auch hier brannten Feuerwerksreste. Die Feuerwehr kontrollierte lediglich den Balkon. Im Anschluss galt es Müll- bzw. Papiercontainer in der Märkischen Str. und der Moltkestr. abzulöschen. Um 02:06 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Höhenweg alarmiert. Dort brannten Mülleimer direkt an einem Gebäude auch hier waren umfangreich Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer konnte auch dort schnell gelöscht werden. Einsatzende war gegen 03:00 Uhr.



Bei den Einsätzen waren zeitweise bis zu 30 Feuerwehrangehörige mit bis zu 6 Fahrzeugen im Stadtgebiet im Einsatz. Eingesetzt waren ehrenamtliche Angehörige der Löschzüge Stadt und Linderhausen sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung.



Um 03:38 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Kaiserstr - Die Alarmierung wurde aber schnell zurückgenommen, da es sich um eine ausgelöste Einbruchmeldeanlage handelte und die Polizei bereits vor Ort war. Die Kräfte rückten nicht mehr aus.