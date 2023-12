Am heutigen Donnerstag, 21.12.2023 hatte die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel seit 14:00 Uhr sechs wetterbedingte Alarme und zwei durch ausgelöste Brandmeldeanlagen.

Sprockhövel (ots) - Am Bunne lagen drei Bäume über der Straße. Diese wurden mittels Kettensäge zerkleinert und am Straßenrand abgelegt.



In Höhe der Aral-Tankstelle auf der Wittener Straße lag ein großer Ast auf der Fahrbahn.

Der Ast konnte ohne Einsatz von Geräten von der Fahrbahn geräumt werden.



Auf der Otto-Brenner-Straße blockierte ein Baum die Fahrbahn. Mittels Kettensäge wurde der Baum zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt.



An der Straße Löhener Egge wurde ein Kaminbrand gemeldet. Durch den Wind wurde Rauch vom Kamin in die Wohnung gedrückt. Die Wohnung wurde von den Einsatzkräften durch Lüfter entraucht.



Weitere Meldung gab es zur Hattinger Straße und dem Perthes Ring Bei den beiden Einsätzen musste die Feuerwehr nicht eingreifen.



An der Hartkortstraße und an der Geschwister-Scholl-Straße lösten Brandmeldeanlagen aus. Bei beiden Einsätzen wurden durch Feuerwehrleute die Räumlichkeiten erkundet. Es gab keine Feststellungen, so dass die Feuerwehr nicht eingreifen musste.



Insgesamt waren 114 Feuerwehrleute an allen Einsätzen beteiligt.