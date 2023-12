Das Sturmtief Zoltan sorgte erneut für einen verstärkten Einsatz der Feuerwehr Gevelsberg.

Gevelsberg (ots) - Die Einsatzkräfte der Hauptwache wurden um 18 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Berchemallee gerufen. Nach zügigem Eintreffen des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) wurde der Baum fachgerecht zerkleinert, und die vier Einsatzkräfte konnten nach rund 10 Minuten ihren Einsatz erfolgreich abschließen.



Anschließend führte der Weg des Löschzuges der Hauptwache in die Flur Straße. Hier hatten Dachziegel infolge des Sturmtiefs Schaden angerichtet, indem sie von einem Gebäudedach fielen und geparkte Autos beschädigten. Die Feuerwehr Gevelsberg sicherte die lose Dachkonstruktion mithilfe der Drehleiter. Parallel dazu gingen Meldungen über eine Überschwemmung an der Kreuzung Asker Straße und lose Fassadenteile bei einem Unternehmen am Sinnerhoop ein.



Für die Bewältigung dieser beiden Einsatzszenarien wurde der Löschzug 3 aktiviert. Durch das zügige Öffnen von Gullys konnte das Wasser an der Kreuzung Asker Straße effektiv beseitigt werden. Gleichzeitig wurden an der Firma am Sinnerhoop lose Fassadenteile entfernt und der betroffene Bereich abgesperrt.



Insgesamt waren an den drei Einsatzstellen 18 Einsatzkräfte bis etwa 21:30 Uhr im Einsatz. Die Feuerwehr Gevelsberg bedankt sich für die engagierte Unterstützung aller beteiligten Kräfte und betont die wichtige Rolle des koordinierten Einsatzes bei der Bewältigung von Unwetterfolgen.



Die Bevölkerung wird gebeten, weiterhin aufmerksam auf aktuelle Meldungen der Feuerwehr und anderer Behörden zu achten sowie Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen, um sich selbst und andere vor den Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu schützen.