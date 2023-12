Viel zu tun für die Freiw.

Herdecke (ots) - Feuerwehr und ein heftiger Einsatztag. Am Morgen war die Wehr zu zwei Ölspuren gefordert und zu einer Technischen Hilfeleistung.



Seit 15:24 Uhr ist die Wache mit 32 Kräften fest besetzt. Acht Einsätze der Technischen Hilfeleistung mussten abgearbeitet werden. Dies waren primär umgestürzte Bäume und Äste. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden, es entstanden aber Sachschäden an PKWs. Die Technischen Betriebe unterstützte teilweise mit Spezialgerät die Feuerwehr.



Folgende Einsätze mussten abgearbeitet werden:



19:04 Uhr - Gederner Straße



18:22 Uhr - Wittener Landstraße / In den Eichen



17:58 Uhr - In der Erdbrügge



17:14 Uhr - Am Hegede



16:56 Uhr - Wittbräucker Straße



16:32 Uhr - Berliner Straße



16:38 Uhr - Ender Talstraße / Herdecker Bach



15:24 Uhr - Bruchstraße



Die Einsätze wurden über die Einsatzzentrale der Feuerwache mit dem Unwettermodul der Leitstelle disponiert.



Die Bereitschaft wird laut Einsatzleiter gegen 21 Uhr aufgehoben.



Eine Wetterwarnung für Windböen besteht bis Freitag um 13 Uhr. Eine Warnung vor Sturmböen bis Donnerstag 23 Uhr. Meiden Sie daher Waldgebiete (Stand 20:45 Uhr).