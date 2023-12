Datum: 21.12.2023/

Breckerfeld (ots) - Einsatzstelle: gesamtes Stadtgebiet/

Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe

Zurstraße/



Bericht (hb): Durch die Sturmlage Zoltan mit den heftigen

Niederschlägen am Donnerstag erreichten die Feuerwehr Breckerfeld

mehrere Alarmierungen.

Über den gesamten Tag verteilt waren mehrere Bäume und andere

Gegenstände im Stadtgebiet auf die Fahrbahnen gestürzt und

blockierten diese.

So wurde die Feuerwehr in den Bereichen Glörstraße, Bühren, Boßel und

Prioreier Straße mit Motorkettensägen tätig und sorgte für freie

Fahrt. In Boßel unterstütze ein heimischer Landwirt die Einsatzkräfte

mit einem Radlader.



Auf der L528 kam es am Abend zur zeitweisen Komplettsperrung. Die

Löschgruppe Zurstraße war im Bereich Kettelbach und Ambrock zur

Baumbeseitigung tätig; die Feuerwehr Hagen im Bereich Am Damm, wo sie

von der Löschgruppe Zurstraße bis zur Freigabe der Fahrbahn gegen

20:30 Uhr unterstützt wurde.



