Datum: 12.12.2,23/ Uhrzeit: 07:15 Uhr/ Dauer: ca. 180 Minuten/ Einsatzstelle: L 528/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am Dienstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert.

Breckerfeld (ots) - An der L 528 am

Ortsausgang in Zurstraße in Richtung Hagen war ein PKW verunfallt.

Der Rettungsdienst und die ehrenamtlichen Feuerwehrleute trafen

zeitgleich an der Unfallstelle ein. Zwei Personen hatten sich schon

selbstständig aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst übernahm

diese Personen. Die ausgerückten Kräfte des Löschzuges Breckerfeld

und der Löschgruppe Delle konnten wieder einrücken.

Die Feuerwehrleute sperrten die Straße gegen den fließenden Verkehr

ab. Außerdem wurde der Brandschutz mit zwei Löschmitteln

sichergestellt. Die Ausleuchtung der Unfallstelle erfolgte ebenso

durch die Feuerwehr. Im Anschluss an den Abtransport des verunfallten

Fahrzeuges mussten noch auslaufende Betriebsmittel abgestreut werden.

Der Einsatz endete nach rund drei Stunden mit Ankunft am Gerätehaus.



