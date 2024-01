Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Neujahrstag um 14:04 Uhr auf der Wittbräucker Straße, Ecke Viermärker Weg.

Herdecke (ots) - Die Meldung sprach von im Fahrzeug eingeklemmten Personen.



Bei Eintreffen waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Im Fahrzeug war zum Glück niemand eingeklemmt. An der Einsatzstelle wurden vier beteiligte Personen vom Notarzt und Rettungsdienst gesichtet. Zwei Patienten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.



Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle und es wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt.

Derweil stellte ein Löschzug den Grundschutz des Stadtgebietes an der Wache sicher.



Im Einsatz waren 4 Einsatzfahrzeuge und 33 Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.