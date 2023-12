Am Dienstagabend verunfallte gegen 18:45 Uhr ein Fahrzeug auf der Querspange.

Sprockhövel (ots) - Nach einem Zusammenprall mit einem Ampelmast musste der Fahrer rettungsdienstlich versorgt werden. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Vor Ort waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte.



Am Mittwochmorgen kam es zu einem Wasserrohrbruch unter der Fahrbahn an der Wuppertaler Straße. Größere Mengen Wasser liefen bereits in einen Keller eines Wohnhauses; das Wasser stand rund 30 Zentimeter hoch. Die gegen 6:45 Uhr alarmierte Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Die defekte Leitung wurde durch den Energieversorger abgeschiebert. Der Einsatz endete für die neun ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach zwei Stunden.