Die Feuerwehr Herdecke rückte am Freitag und Samstag zu insgesamt sechs Einsätzen aus.

Herdecke (ots) - Am Freitag um 10:07 Uhr meldete die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses ein Feuer. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass im Rahmen von Reinigungsabreiten eine Station vernebelt wurde. Der Alarm konnte daher abgebrochen werden.



Um 15:06 Uhr wurde dann eine Ölspur in der Stiftsstraße gemeldet. Die Feuerwehrleute streuten kleine Ölflecken ab.



Am Samstag leisteten die ehrenamtlichen Kräfte dann um 13:33 Uhr am Schraberg Tragehilfe für den Rettungsdienst.



Weiter ging es um 15:50 Uhr mit einem Gasleck am Ahlenberg (siehe gesonderter Bericht).



Zeitgleich zum Gasleck rückte ein weiteres Löschfahrzeug vom Infostand auf dem Herdecker Weihnachtsmarkt in der Stadt zu einer Türöffnung ab. Im Dorloh sollte sich eine hilflose Person in einer Wohnung befinden. Dies bestätigte sich zum Glück nicht.



Auch bei den Aufräumarbeiten beim Gasleck erreichte die Feuerwehrleute erneut eine solche Meldung aus dem Kirchender Dorfweg. Hier mussten die Feuerwehrleute die Tür mit einem Spezialwerkzeug öffnen, damit der Rettungsdienst Zugang zu der Person erhielt.