Die Löscheinheit Wengern und der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Mittwoch um 12:46 Uhr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus am Jageplatz im Ortsteil Wengern alarmiert.

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Anruferin gab an, dass man einen ausgelösten Heimrauchmelder hören würde und das Brandgeruch im Treppenhaus wahrnehmbar sei. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Wohnhaus komplett geräumt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte direkt in die betroffene Wohnung vorgehen. Hier konnte dann auch schon schnell die Ursache gefunden werden. Die angebrannte Mittagssuppe auf dem Herd hatte für die Alarmierung gesorgt. Der Topf wurde vom Herd genommen und die Wohnung mit einem Lüfter vom Rauch befreit. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst gesichtet, konnte allerdings unverletzt vor Ort verbleiben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.