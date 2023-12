Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 13:54 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Loh" alarmiert.

Wetter (Ruhr) (ots) - Hier benötigte die Besatzung des Rettungsdienstes Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach guten 25 Minuten beendet werden.



Um 16:22 Uhr wurde die Löscheinheit Grundschöttel zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Grundschötteler Straße alarmiert. Die betroffene Tür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Nach 35 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.



Auf der Rückfahrt von dem Hilfeleistungseinsatz wurden die Einsatzkräfte auf einen umgestürzten Baum in der Vogelsanger Straße aufmerksam. Dieser wurde mit einer Kettensäge beseitigt und beiseite geräumt. Diese Maßnahmen waren nach 15 Minuten erledigt.



Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Wengern und Esborn wurden um 18:26 Uhr zu einer brennenden Lagerhalle in dem neuen Industriegebiet "Schwelmer Straße" alarmiert. In der Straße "An den drei Eichen" sollte laut der Anruferin eine Lagerhalle in Vollbrand stehen. Durch die Einsatzkräfte wurde der Bereich großflächig kontrolliert und es konnte lediglich ein Feuer in einer Metallbox, im Rahmen einer Weihnachtsfeier, festgestellt werden. Da von diesem Feuer keine Gefahr ausging, wurde der Einsatz der Feuerwehr nach 30 Minuten beendet. Nach dem Einsatz wurde die Anruferin erneut aufgesucht und ihr die Lage erklärt und ihr für das aufmerksame und richtige handeln gedankt.