Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Samstag, 09.12.23 um 10:39 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Zum Kloster" alarmiert.

Wetter (Ruhr) (ots) - Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Die anschließende Kontrolle der Wohnung, führte allerdings nicht zu einer hilflosen Person, da diese nicht zu Hause war. Es wurde ein neuer Schließzylinder eingebaut und die Einsatzstelle dann an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.



Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden dann um 10:59 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Köhlerwaldstraße alarmiert. Eine Person hatte hier in der Nähe des Sportplatzes Qualm aufsteigen sehen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Der Rauch war berechtigt. Auf dem Weihnachtsmarkt des Schützenvereins Volmarstein war eine Feuerschale zum Erhitzen des Glühweines in Betrieb genommen worden. Der Einsatz wurde daraufhin nach 25 Minuten beendet.



Um 12:29 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter auf den Weihnachtsmarkt in der Bismarckstraße alarmiert. Hier war einer Autofahrerin bei den Aufbauarbeiten leider ein kleines Missgeschick passiert. Diese war mit ihrem Fahrzeug gegen ein montiertes Standrohr, zur Wasserentnahme, gefahren. Dieses brach daraufhin ab und es sprudelte das Wasser raus. Durch die Einsatzkräfte wurde der Hydrant mittels Hydrantenschlüssel abgeschiebert, sodass kein weiteres Wasser mehr austrat. Die Einsatzstelle wurde an den Veranstalter übergeben, welcher sich kurzfristig um ein neues Standrohr bemühte, damit die Veranstaltung planmäßig eröffnet werden konnte. Die Feuerwehr beendete den Einsatz nach 30 Minuten.