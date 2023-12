Am gestrigen Abend wurde um 17:48 Uhr die Löscheinheit Volmarstein zu einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus an der von-der-Recke-Str.

Wetter (Ruhr) (ots) - alarmiert. Aufgrund eines technischen Defektes sammelte sich eine große Menge Wasser in einem Kellerraum und konnte nicht mehr abfließen. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Tauchpumpen vorgenommen, um die Wassermassen aus dem Kellerraum zu fördern und so eine Instandsetzung wieder zu ermöglichen. Insgesamt wurden hier rund 30.000 Liter Wasser durch die ehrenamtlichen Kräfte abgepumpt. Nach gut 5 Stunden konnte die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben werden und die Einheit an Ihren Standort zurückkehren.



Noch während des laufenden Einsatzes wurde um 20:12 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zu einem umgestürzten Baum in die Hauptstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde der Baum mittels Motorkettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt. Dieser Einsatz konnte nach ca. 30 min. beendet werden.