Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am heutigen Samstag um 12:04 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Wittener Straße alarmiert.

Wetter (Ruhr) (ots) - Hier drohte laut dem Anrufer der Fluss "Elbsche" noch weiter über die Ufer zu treten und damit mehrere Keller zu fluten. Durch die Einsatzkräfte wurden erste, provisorische Sperren, montiert. Diese bestanden aus Styropor und Holzbrettern. Mit einer Tauchpumpe wurde einiges an Wasser abgepumpt. Mit Unterstützung von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerkes wurden anschließend gute 280 Sandsäcke verbaut, um damit die Gefahr erstmal zu beseitigen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten drei Stunden beendet werden.



Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 12:38 Uhr zu mehreren Lagerhallen in der REME-Straße alarmiert. Diese sollten voller Wasser gelaufen sein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zunächst keine Feststellung gemacht werden. Die Bereiche wurden in Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb und dem Ruhrverband intensiv kontrolliert. Trotz der bestehenden Hochwasserlage konnte keine akute Gefahr für das Objekt erkannt werden. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz nach guten 2,5 Stunden beendet.



Während des laufenden Einsatzes wurden zwei Fahrzeuge in den Strandweg am Harkortsee alarmiert. Hier sollte ein Baum den Fuß- und Radweg versperren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass dort ein Baum quer lag. Da aber weitere Bäume drohten umzustürzen, wurden vor Ort keine Maßnahmen ergriffen. Der Radweg wurde in Zusammenarbeit mit der Rufbereitschaft des Stadtbetriebes und des Ordnungsamtes vollständig gesperrt. Dieser Einsatz wurde nach 45 Minuten beendet.



Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.