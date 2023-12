Auch weiterhin dauern die Maßnahmen zur Bewältigung der Hochwasserlage an.

Flotwedel (ots) - Die Lage gilt trotz sinkender Pegel weiterhin als kritisch. Die Einsatzaktivitäten werden zur Stunde durch zwei Züge der Kreisfeuerwehrbereitschaft "Uelzen Nord" unterstützt.



Die Kräfte der Feuerwehr Flotwedel wurden am heutigen Tag zudem von einem Deichberater des THW geschult. Die erworbenen Informationen sind zur Beurteilung der Dämme bei Begehung durch die Deichläufer hilfreich. Weiterhin besuchte Samtgemeindebürgermeister Frank Böse die Einsatzkräfte an den Einsatzstellen, um diesen seinen Dank auszusprechen und ihnen anlässlich des heutigen Silvesterabends Berlinern und einen kleinen "Dankesstein" zu überreichen.



Die Feuerwehr weist zudem auf die Beachtung von Straßensperrungen hin. Aktuell gültige Sperrungen sowie Einschränkungen werden über den Landkreis Celle unter www.landkreis-celle.de kommuniziert.



Stand der Informationen: 31. Dezember, 16:00 Uhr



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Flotwedel

Gemeindepressesprecher

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell