Auch am Nachmittag des 31. Dezember waren die Einsatzkräfte weiterhin im Hochwassereinsatz in der Samtgemeinde Flotwedel.

Flotwedel (ots) - Die Pegel bleiben größtenteils unverändert, die Lage ist weiter kritisch.



Am späten Nachmittag rückten dann die Feuerwehren aus Bröckel, Eicklingen und Wiedenrode gemeinsam mit der DLRG an die Harlacke aus. Hier kam es zu einer Ausströmung aus der Harlacke in einen Abzugsgraben und es bestand die Gefahr, dass es infolgedessen zu einer größeren Überflutung kommt. Gemeinsam mit Tauchern und Strömungsrettern wurde die Lage erkundet und eine Plane zur Abdichtung auf der wasserführenden Seite der Verwallung aufgebracht. Somit konnte der Durchfluss reduziert und anschließend eine sogenannte Quellkade installiert. Insgesamt kamen hierbei knapp 2500 Sandsäcke zum Einsatz, welche durch knapp 70 Einsatzkräfte verbaut wurden.



Die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel bedankt sich bei allen Einsatzkräften der eingesetzten Hilfsorganisationen und den zahlreichen zivilen Helfern. Wir wünschen allen Beteiligten einen guten Start in das neue Jahr!



Stand der Informationen: 31. Dezember, 21:30 Uhr



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Flotwedel

Gemeindepressesprecher

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell