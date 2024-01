Auch am Dienstag, den 02. Januar 2023, ist die Hochwasserlage im Flotwedel weiter kritisch.

Flotwedel (ots) - Neuralgische Punkte werden rund um die Uhr kontrolliert und sogenannte Deichläufer kontrollieren fortlaufend die Dämme entlang der Aller.



In einigen Ortschaften wird zudem weiterhin Oberflächenwasser abgepumpt, um den Zulauf in die Schächte zu verringern und somit das Abwassersystem zu entlasten. Hierbei kommen weiterhin Kräfte des THW zum Einsatz.



Gegenwärtig befinden sich 63 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel in Bereitschaft. Vom THW befinden sich sechs Einsatzkräfte im Bereich der Bahnhofstraße im Einsatz.



Der Einsatz für die Kreisfeuerwehrbereitschaft aus Uelzen und die Technische Einsatzleitung aus dem Landkreis Gifhorn, welche sich in einer Rufbereitschaft befanden, wurde am heutigen Morgen um 07:00 Uhr beendet.



Die Straßensperrungen im Bereich der K50 zwischen Bockelskamp und Langlingen wurden im Laufe des Tages aufgehoben.



Weiterhin gilt ein "außergewöhnliches Ereignis" nach Paragraf 20 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz.



