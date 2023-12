Gegenwärtig befinden sich weiterhin knapp 220 Einsatzkräfte bei der Hochwasserlage in der Samtgemeinde Flotwedel im Einsatz.

Flotwedel (ots) - Die örtlichen Kräfte werden seit dem heutigen Morgen zusätzlich durch Kräfte der Kreisfeuerwehr Bereitschaft "Uelzen Nord" unterstützt, welche mit 122 Einsatzkräften und fünf Zügen die Maßnahmen an den Dämmen unterstützt.



Der Fokus der heutigen Maßnahmen liegt auf der Sicherung der Deiche in den Bereichen Langlingen, Neuhaus und Oppershausen. Hier weicht der Damm an einigen Stellen durch und wird mit zahlreichen Sandsäcken stabilisiert. Insgesamt wurden hierbei auf einer Strecke von 1400 Metern Sandsäcke ausgebracht, davon 950 Meter auf dem bestehenden Deich bei Langlingen. Durch eine künstliche Aufstauung im Bereich der K50 zwischen Langlingen und Offensen wird zudem der Zufluss des Mühlenkanals reguliert werden. Hierbei kommen vier Hochleistungspumpen zum Einsatz, welche insgesamt 20.000 Liter Wasser pro Minute fördern können.



Präventiv werden aktuell weitere mobile Deichanlagen aufgestellt, welche eine Überflutung der bebauten Gebiete im Bereich Wienhausen verhindern sollen.



Eine akute Gefährdung der bebauten Gebiete sowie Evakuierung von Wohngebieten und Pflegeeinrichtungen kann zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Sollten Bürger:innen über vollgelaufene Keller oder Gebäude klagen, bittet die Feuerwehr darum den Notruf zu wählen und somit ein offizielles Hilfeersuchen zu äußern. Die Feuerwehr wird anschließend die Lage sichten und bei Bedarf weitere Schritte initiieren.



Stand der Informationen: 28. Dezember um 15:00 Uhr



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Flotwedel

Gemeindepressesprecher

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell