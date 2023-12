Nach wie vor befinden sich in der Samtgemeinde Flotwedel aufgrund der Hochwasserlage zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, des DLRG, der Sanitätsdienste und des Katastrophenschutzes sowie zivile Helfer im Einsatz.

Flotwedel (ots) - Wie in der dritten Lagemeldung vom heutigen Tag bereits kommuniziert lag der Fokus der heutigen Einsatzbemühungen auf der weiteren Sicherung der Deichanlagen in den kritischen Bereichen Oppershausen sowie Langlingen und Neuhaus.



Aufgrund der Meldung eines Wasserübertrittes am Allerdamm nahe Schwachhausen wurde außerdem eine Deichsicherung im betroffenen Bereich vorgenommen und somit eine weitere Ausuferung verhindert. Im Bereich der nahegelegene Einsatzstelle im Nordburger Ferienhausgebiet wurde trotz erfolgter Sicherungsmaßnahmen ein Wasserübertritt festgestellt. Drei Häuser sind hier zum jetzigen Zeitpunkt vom Wasser betroffen. Die Feuerwehr ist hier mit dem Aufbau weiterer Sicherheitsmaßnahmen sowie mit mehreren Pumpen im Einsatz.



Ein weiterer Ausbau der mobilen Deichanlagen im Bereich Wienhausen dauert an. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Lage hier stabil. Auch an den weiteren kritischen Punkten im Bereich Langlingen zeigen die ergriffenen Maßnahmen bis dato Wirkung und der Damm hält der Belastung stand.



Im Bereich des Lütersweges, des Schleusenweges und der Straße "Am Mühlenkanal" wurden die Anwohner:innen im Rahmen einer Präventivmaßnahme darüber informiert, dass dieser Bereich von einer möglichen Überflutung betroffen wäre und haben entsprechende Handlungsempfehlungen seitens der Verwaltung erhalten. Eine Evakuierung des Gebietes ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht notwendig.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Flotwedel

Gemeindepressesprecher

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell