In der Nacht des 31. Dezember 2023 wurden die Ortsfeuerwehren Bröckel und Wiedenrode um 23:24 Uhr zu einem gemeldeten Gartenhüttenbrand an der K54 zwischen Bröckel und Wiedenrode alarmiert.

Bröckel (ots) - Bereits auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle am Dickenweg befindet. Umgehend fuhren die Einsatzkräfte die Einsatzstelle, welche sich in einem kleinen Waldstück befindet, an und begannen mit den Löschmaßnahmen. Während dieser Löschmaßnahmen kam ein Trupp unter Atemschutz im Innenangriff zum Einsatz, welcher die Verkleidung rund um einen Holzofen entfernte und den Brand bekämpfte. Parallel hierzu war ein Trupp im Außenangriff im Einsatz, welcher eine Brandausbreitung verhindern sollte.



Nachdem dieser Einsatz nach knapp 40 Minuten beendet werden konnte, ertönte erneut der Melder der Bröckeler Einsatzkräfte. Gegen 00:07 Uhr des Neujahrstages kam es zu einem Heckenbrand in der Schulstraße. Die Einsatzkräfte fuhren die Einsatzstelle umgehend an und leiteten eine Brandbekämpfung unter Zuhilfenahme zweier Strahlrohre ein. Da diese Maßnahmen schnell Erfolg zeigten, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 30 Minuten beendet werden.



Hinsichtlich der Brandursachen und des entstandenen Sachschadens können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.



