Am vergangenen Freitag, den 01. Dezember 2023 begrüßte Ortsbrandmeister Michael Hasselmann die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Offensen zur diesjährigen Jahreshauptversammlung im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus.

Offensen (ots) - Besonders begrüßte er den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Sascha Engel, den Ehrenortsbrandmeister Wilhelm Mohwinkel, das Ehrenmitglied Wilfried Hasselmann sowie die ehemaligen Ortsbrandmeister Hans-Jürgen Walter und Henning Borsum.



Hasselmann berichtete aus dem vergangenen Dienstjahr und den damit verbundenen Diensten, Einsätzen und Einsatzübungen. Die Ortsfeuerwehr Offensen umfasst aktuell 129 Mitglieder, davon verrichten 45 den Einsatzdienst, unterstützt werden sie von 18 passiven und 59 fördernden Mitgliedern sowie einem Ehrenmitglied. Zudem berichteten die einzelnen Funktionsträger aus ihren Funktionsbereichen und gaben ebenfalls einen Ausblick auf das kommende Kalenderjahr.



Angeknüpft an diese Berichte referierte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Engel über das vergangene Jahr aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel und gab einen kurzen Ausblick auf die kommenden Jahre. Er bedankte sich bei allen Aktiven für die Bereitschaft und für die geleistete Arbeit.



Anschließend konnten Engel und Hasselmann einige Beförderungen und Ehrungen aussprechen. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde hierbei Henning Borsum geehrt. Die Ehrung für 50-jährige aktive Mitgliedschaft konnte Wilhelm Gerlof entgegen nehmen. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde der Kamerad Hans-Jürgen Severloh geehrt. Des Weiteren konnte sich das Ehrenmitglied Hans-Jürgen Walter über eine nicht alltägliche Ehrung freuen. Er bekam eine Ehrung für 70-jährige Mitgliedschaft überreicht.



Im weiteren Verlauf konnten dann Christoph Meldau nach bestandener Truppmannausbildung zum Feuerwehrmann sowie Alexander Prieß, Hannah Meyer, Leony Eggelmann und Michel Borsum zu Oberfeuerwehrfrauen bzw. -männern befördert werden. Zum ersten Hauptfeuerwehrmann wurde anschließend Daniel Walter befördert. Den Dienstgrad des Löschmeisters tragen ab sofort die Kameraden Fabian Kamp, Johannes Becker, Sven Meyer und Jan Wrede. Des Weiteren wurde Jonas Keitel zum Oberlöschmeister befördert.



Nachdem alle Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen werden konnten, konnten Hasselmann und Engel zudem einige Kameraden aus dem aktiven Dienst verabschieden und anschließend in die Alters- und Ehrenabteilung überstellen. Zu diesen Kameraden gehören Jörg Becker, Henning Borsum, Jörn Luttermann und Wilhelm Gerlof.



