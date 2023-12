Die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel bittet darum, dass zivile Helfer:innen die Einsatzstelle am Damm in Langlingen nicht weiter anfahren.

Flotwedel (ots) - Hintergrund hierbei ist, dass der Damm durch die aktuelle Durchnässung nicht dafür ausgelegt ist, dass eine große Anzahl an Helfer:innen diesen betritt.



Wir bitten die Bevölkerung daher darum, dass keine Einsatzstellen eigenständig angefahren werden. Die Helfer:innen werden durch den Krisenstab koordiniert.



Als einzige Anlaufstelle für Helfer:innen ist aktuell die Sandsackbefüllung auf dem Gelände des Bauhofes in Eicklingen ausgewiesen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Flotwedel

Gemeindepressesprecher

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell