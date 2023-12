Aufgrund der weiterhin angespannten Hochwasserlage im Bereich der Samtgemeinde Flotwedel richtet sich Samtgemeindebürgermeister Frank Böse an die Einwohner*innen und bittet auf das Abbrennen von Feuerwerk zu Silvester zu verzichten.

Flotwedel (ots) - "Die Kräfte der Feuerwehr sind mit Unterstützung vieler weiterer Hilfskräfte wie auch ziviler Helfer seit dem 23. Dezember 2023 durchgängig im Einsatz. Daher möchte ich Sie alle bitten, Ihre Neujahrsfeiern ohne Feuerwerk durchzuführen. Das potenzielle Risiko, welches von den Feuerwerkskörpern ausgeht, belastet die Lage sowie die Kräfte im Einsatz weiter" appeliert Böse an die Flotwedeler*innen. Wir benötigen die Kräfte an den Verwallungen und nicht beim möglichen Brand!



Trotz der aktuellen Geschehnisse wünscht Samtgemeindebürgermeister Frank Böse und sein Team der Verwaltung allen Einwohner*innen einen guten und vor allem gesunden Start in das Jahr 2024.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Im Auftrag der Verwaltung



Pressesprecher der Freiwilligen Flotwedel

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell