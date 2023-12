Bereits seit den Morgenstunden des 23. Dezember 2023 befinden sich die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel im Dauereinsatz.

Flotwedel (ots) - Bedingt durch die anhaltenden Regenfälle und den hohen Grundwasserspiegel kam es in den Ortschaften Bröckel, Eicklingen und Wienhausen zu überfluteten Straßen und Kellern.



Parallel zu diesen wetterbedingten Einsätzen betrachte die Führung der Feuerwehr gemeinsam mit dem Stab der Samtgemeinde die bevorstehende Hochwassersituation und ließ vorsorglich knapp 2500 Sandsäcke füllen, welche an mehreren Standorten innerhalb der Samtgemeinde deponiert wurden, um diese schnell und gezielt disponieren zu können.



Im Laufe des 24. Dezembers wurden dann weitere Ortsfeuerwehren aus dem Samtgemeindegebiet alarmiert, um weitere knapp 5000 Sandsäcke zu füllen. Parallel dazu wurden potenziell vom Hochwasser gefährdete Gebiete durch den Einsatzstab bereist und weitere präventive Maßnahmen initiiert.



Im Rahmen dieser Präventivmaßnahmen werden gegenwärtig diverse Gräben reaktiviert, marode Deichstellen verstärkt und weitere Erhöhungen bestehender Deiche vorgenommen. Die Lage wird durch den Stab dauerhaft neu beurteilt, um gegebenenfalls neue und weitergehende Maßnahmen zu ergreifen.



Im Einsatz sind aktuell knapp 90 Einsatzkräfte aus fünf Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Flotwedel

Gemeindepressesprecher

Marcel Neumann

Telefon: 0176 62 79 1332

E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de

https://flotwedel.de/





Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell