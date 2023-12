Am Montagabend gegen 18.10 Uhr wurde der Feuerwehr Gelsenkirchen ein Wohnungsbrand in der Karlstraße in Gelsenkirchen Erle gemeldet.

Gelsenkirchen (ots) - Es hieß: "Die Wohnungsinhaberin könnte die Wohnung nicht mehr selbständig verlassen".

Aufgrund dieser Meldung wurden sofort zwei komplette Löschzüge der Berufsfeuerwehr, der Löschzug 13 -Erle-Süd- der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort wurde die Wohnungsinhaberin, die wohl im Treppenraum gestürzt war, in Sicherheit gebracht. Es stellt sich heraus, dass das Abendessen der Dame wohl zu lange auf dem Herd war, sich entzündet hat und der Brand bereits auf die Oberschränke ausgedehnt hatte. Das Feuer war schnell mit einem Strahlrohr gelöscht. Die Einsatzkräfte, die mit Atemschutzgeräten vorgingen, befreiten die Wohnung noch vom Brandrauch. Der E-Herd wurde spannungslos geschaltet. Die Wohnungsinhaberin wollte in Ihrer Wohnung verbleiben und wurde dort durch ihren Schwiegersohn betreut. Die zwischenzeitlich vermisste Katze konnte nicht in der Wohnung gefunden werden. Gegen 19.20 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder an ihren Standorten.