Das Sturmtief "Zoltan" bescherte auch der Feuerwehr Bergisch Gladbach in den letzten 24 Stunden einige Einsätze.

Bergisch Gladbach (ots) - Auf der Straße "Am Stadion" in der Stadtmitte stürzte um 17:10 Uhr ein Baum auf einen fahrenden PKW. Dabei wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und der PKW beschädigt.



Die Sachschäden im Stadtgebiet blieben überschaubar.



Insgesamt mussten die Kräfte der Feuerwehr zu 20 umgestürzten Bäumen und einem umgestürzten Bauzaun ausrücken. Zusätzlich alarmierten zwei automatische Brandmeldeanlagen die Feuerwehr, was sich als Fehlalarm herausstellte. Neben den wetterbedingten Einsätzen mussten viermal Türen aufgrund eines häuslichen Notfalls geöffnet werden. Gegen 16:00 Uhr kam es auf der BAB4 zu einem Verkehrsunfall, wo die Hilfe der Feuerwehr benötigt wurde. Weiterhin wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder und zu einer Person in Notlage alarmiert.



Die insgesamt 31 Einsätze in 24 Stunden wurden durch die Kräfte der beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und allen ehrenamtlichen Einheiten abgearbeitet, die temporär in den Dienst gestellt wurden.



Brandeinsatz im Stadtteil Hand



Zu einem größeren Einsatz kam es am Donnerstagmittag im Stadtteil Hand von Bergisch Gladbach. Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde um 13:20 Uhr per Notruf 112 über einen Brand in einem Gebäude an der Paffrather Straße informiert.



Die Leitstelle entsandte umgehend die hauptamtlich besetzten Feuerwachen 1 und 2, die ehrenamtlichen Einheiten 6 (Paffrath/Hand) und 5 (Schildgen), einen Rettungswagen sowie den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) der Feuerwehr Bergisch Gladbach zum Schadensort.



Dort konnte ein Brand in einer Stromverteilung im Keller eines Geschäfts- und Wohngebäudes festgestellt werden. Unmittelbar nach Eintreffen ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Es wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mittels Überdrücklüftern eingeleitet. Der ebenfalls alarmierte Stördienst der RheinEnergie schaltete das Gebäude strom- und energielos.



Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Bewohner des Wohngebäudes konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten und es wurde keine Person verletzt.



Für die Dauer des Einsatzes musst die Paffrather Straße teilweise gesperrt werden.



Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften vor Ort.