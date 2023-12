(FW Grevenbroich) Eine ganze Armada von Schutzengeln sorgte offenbar am Mittwochmorgen (13.12.) gegen 7:10 Uhr dafür, dass ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Bus und drei beteiligten PKW nahe des Grevenbroicher Ortsteils Neukirchen mit vergleichsweise geringem Personenschaden endete.

Grevenbroich (ots) - Vier beteiligte PKW-Insassen sowie der Busfahrer kamen mit augenscheinlich leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die Unfallstelle erstreckte sich auf der B477 über mehrere 100 Meter zwischen der Kreuzung mit der Roseller Straße und dem Abzweig nach Gubisrath. Der Bereich war mehrere Stunden voll gesperrt.



Zunächst hatte der aus Richtung Neuss kommende Bus in Höhe der Kreuzung zwei PKW gestriffen, die dort Richtung Neukirchen abbiegen wollten. Kurz hinter dem Bio-Hof Pfannenschuppen kollidierte der Bus dann mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei scherte er dem PKW die komplette linke Fahrzeugseite einschließlich beider Türen ab und schleuderte den Wagen schließlich um 180 Grad gedreht in den Straßengraben. Nochmals einige hundert Meter weiter kollidierte der Bus schließlich mit einem ausgewachsenen Straßenbaum, riss diesen samt Wurzelwerk aus dem Boden, rutschte in einen Acker und kam dort zum Stehen.



Während der Fahrer des völlig zerstörten PKW im Graben das Wrack seines Fahrzeuges beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte bereits ebenso hatte verlassen können, wie die Fahrerinnen beider auf der Kreuzung getroffenen PKW, war der Busfahrer zunächst in seinem Fahrzeug einschlossen. Durch die Wucht des Aufpralls hatte sich die Front des Busses so verformt, dass der Mann den Sitz zunächst nicht verlassen konnte. Kräfte der Feuerwehr demontierten die schwenkbare Kassenblende und entfernten die darüber befindliche Glasscheibe, sodass der Mann sein Fahrzeug verlassen konnte. Weitere Personen befanden sich nicht im Bus, die erste Vermutung, es handele sich um einen Schulbus, bestätigte sich glücklicherweise nicht.



Sowohl der Busfahrer als auch alle PKW-Insassen wurden vom Notarzt noch an der Einsatzstelle medizinisch gesichtet und anschließend für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser transportiert. Dir Kräfte der Feuerwehren wurden im Verlauf der ausgedehnten Unfallstrecke an mehreren Stellen tätig. Während ein Einsatzabschnitt mit der Rettung des Busfahrers und der Sicherung seines Fahrzeuges befasst war, sicherte eine weitere Einheit den zerstörten PKW im Graben ab, weitere Kräfte schließlich waren bei den verunfallten PKW auf der Kreuzung tätig. Nach dem Ende der Rettungsmaßnahmen zerlegten ehrenamtliche Kräfte noch den auf dem Rad-/Fußweg liegenden Baum und beseitigten die damit verbundene Gefahrenstelle.



Insgesamt waren rund 40 Kräfte der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Grevenbroich sowie der ehrenamtlichen Löscheinheiten aus Neukirchen, Hülchrath, Wevelinghoven und Kapellen im Einsatz - daneben Notarzt und mehrere Rettungswagen des Rhein-Kreis Neuss. Die Ehrenamtler der Einheit Stadtmitte stellten unterdessen den Grundschutz fürs Stadtgebiet von der Hauptwache und rückten dabei zur Beseitigung von Öl und Betriebsmitteln nach einem zweiten Unfall in die Grevenbroicher Innenstadt aus.



Der Einsatz der Feuerwehr war nach knapp drei Stunden gegen 10 Uhr beendet. Zu dem Zeitpunkt dauerten die Ermittlungen der Polizei noch an. Die B477 war im Bereich der Unfallstelle über mehrere Stunden gesperrt. Aussagen zur Unfallursache sowie zur Höhe des Gesamtschadens kann die Feuerwehr nicht machen.